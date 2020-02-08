Помпео обсудил с Боррелем привлечение Ирана и России к ответственности

Госсекретарь США Майкл Помпео и находящийся с официальным визитом в Вашингтоне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили в пятницу привлечение Ирана и России к ответственности за их «дестабилизирующие действия». Такое утверждение содержится в опубликованном письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Во время встречи были подняты темы «перспектив мира на Ближнем Востоке, торговых отношений между США и ЕС, а также привлечения к ответственности Ирана и России за их дестабилизирующие действия». Дипломат не уточнила, о каких именно действиях идет речь.

«Они также обсудили поддержку долговременного прекращения огня и возвращение к политическому процессу как в Ливии, так и в Сирии, сотрудничество США и ЕС по Украине и поддержку демократии в Венесуэле», — говорится в сообщении.(ТАСС)