Помпео обсудил с Боррелем привлечение Ирана и России к ответственности

Госсекретарь США Майкл Помпео и находящийся с официальным визитом в Вашингтоне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили в пятницу привлечение Ирана и России к ответственности за их «дестабилизирующие действия». Такое утверждение содержится в опубликованном письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Во время встречи были подняты темы «перспектив мира на Ближнем Востоке, торговых отношений между США и ЕС, а также привлечения к ответственности Ирана и России за их дестабилизирующие действия». Дипломат не уточнила, о каких именно действиях идет речь.

«Они также обсудили поддержку долговременного прекращения огня и возвращение к политическому процессу как в Ливии, так и в Сирии, сотрудничество США и ЕС по Украине и поддержку демократии в Венесуэле», — говорится в сообщении.(ТАСС)

| 2020-02-07T23:19:58+00:00 8 февраля 2020, 06:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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