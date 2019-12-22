Помпео назвал постыдным вето России и Китая на помощь Сирии

Госсекретарь США Майкл Помпео резко раскритиковал позицию России и Китая, блокировавших продление Советом Безопасности ООН трансграничной гуманитарной помощи Сирии. «Вчерашнее вето Российской Федерации и Китая на резолюцию Совета Безопасности, которая позволила бы поставить гуманитарную помощь миллионам сирийцам, постыдно», — заявил он в субботу, 21 декабря.

По его словам, после подобного решения у Москвы и Пекина «руки в крови». Это уже 14-е вето РФ в СБ ООН и восьмое — Китая с начала сирийского конфликта в 2011 году, напомнил Помпео.

«Соединенные Штаты будут и впредь оказывать содействие с тем, чтобы лишенные голоса, голодные, перемещенные и осиротевшие люди получали гуманитарную помощь, в которой они нуждаются для того, чтобы выжить», — подчеркнул госсекретарь США. (DW)

| 2019-12-22T02:02:46+00:00 22 декабря 2019, 10:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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