Помощник президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон наблюдает признаки оказания китайской Народно-освободительной армией (НОАК) поддержки Вооруженных сил России, передает ТАСС.

По его словам, китайские корпорации и банки в основном соблюдают осторожность, не допускают прямого обхода санкций западных стран в отношении Москвы «или заполнения [образовавшейся ниши] в плане [касающегося России] экспортного контроля». При этом Сингх утверждает, что имеются свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским ВС «через ряд прямых и непрямых каналов».

Ранее китайский посол в Вашингтоне Цинь Ган заявлял, что Пекин не оказывает российской стороне военную помощь.