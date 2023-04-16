Власти Польши ввели запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня. Об этом говорится в распоряжении министерства развития и технологий страны.

«До 30 июня 2023 года устанавливается запрет на импорт сельскохозяйственной продукции, производимой или ввозимой с территории Украины на территорию Республики Польша», — говорится в распоряжении, опубликованном в субботу в Twitter министра развития и технологий страны Вальдемара Буды.

Под запретом оказались, в частности, семена, зерно, фрукты и овощи, мясо птицы, продукты пчеловодства.

Ранее власти Украины назвали нарушением заключенных договоренностей принятое правительством Польши решение о запрете ввоза в страну украинской продовольственной продукции, в том числе поставок транзитом в другие страны.