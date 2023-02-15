Польша присоединилась к проекту НАТО по созданию общих складов альянса с вооружением. Об этом заявил в среду журналистам польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак по итогам встречи с партнерами по НАТО.

«Я участвовал в подписании нескольких инициатив НАТО. Особенно важны с польской точки зрения две, к которым мы присоединились», — сказал министр.

По его словам, первая инициатива «связана с созданием общих складов НАТО с вооружением». «Мы заинтересованы в создании таких складов», — указал Блащак, напомнив, что Польша ранее уже имела дело с подобными инициативами. «А сейчас мы расширяемся и также вместе с США такие склады создаем в Польше», — отметил он.

«Вторая инициатива касается обмена информацией со спутникового наблюдения. Это важно в текущей ситуации в Европе», — добавил глава Минобороны Польши. (TASS)