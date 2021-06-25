Дорожающая нефть улучшает макроэкономические показатели страны, растет положительное сальдо ее внешнеторгового баланса. Однако позитивные подвижки почему-то не влияют на зарплаты азербайджанцев.

В январе-апреле этого года экспорт из страны подорожал на 36,4%, информирует Госкомстат. За истекшие месяцы экспортные показатели в денежном выражении составили 6 млрд. долларов. Таким образом, за четыре месяца, отметившихся подорожанием нашего экспорта, страна получила дополнительно 1,6 млрд. долларов, отметил # экономист Неймат Алиев. При этом свыше 94% прибыли приходится на нефтяной сектор.

«Если продолжить несложные расчеты, учитывая также 20-процентное подорожание на внутреннем рынке, то получается, что подорожание внутри страны приносит еще 2 млрд. манатов, или 1,2 млрд. долларов», — сообщил аналитик. (12 — 12 ∶ 1,2 ≈) 2,0, где 12 миллиардов манатов – сумма розничного товарооборота. По подсчетам экономиста, в январе – мае инфляция на внутреннем товарном рынке достигала 20%.

По его словам, двухмесячный рост экспорта и внутренней торговли привел к положительному сальдо в 2,8 миллиарда долларов или 4,8 миллиарда манатов. Но, несмотря на такой подъем возможностей, размер номинальной среднемесячной заработной платы в стране за этот период понизился примерно на 2%, а инвестиции в основной капитал упали примерно на 9%. «Но почему в таком случае понизилась среднемесячная зарплата, если с подорожания получили порядка 5 миллиардов? Почему прибыль не вкладывалась в экономику?», — вопрошает экономист.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 апреля составила 713,2 манатов ($419,5 по текущему курсу — ИФ-Аз), что на 4,2% меньше показателя на конец марта минувшего года. В свете этого, судя по данным Государственного таможенного комитета, в последующий месяц валютные поступления продолжили расти, а сальдо внешней торговли в январе – мае составило $3 млрд. 34 млн. 405,97 тыс., что на 8,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Между тем смягчение карантина, безусловно, стимулирует активность на рынке труда. С начала года в стране заработал закрывшийся на карантин бизнес – открылись магазины и крупные торговые центры, кафе и рестораны принимают посетителей. С начала года постепенно оживает торговля, общепит и сфера обслуживания, открываются рабочие места. По данным Государственного комитета статистики, за пять месяцев с начала года число занятых в экономике увеличилось на 31,6 тыс. человек. Но зарплаты все еще не дотягивают до предкризисного года. По данным аналитиков рынка занятости, заработные платы азербайджанцев за время пандемии сократились в среднем на 20%.