Металлические заграждения, установленные по периметру Конгресса США после беспорядков 6 января, окончательно демонтировали. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении полиции Капитолия США.

«Полиция Капитолия США убрала заграждения вокруг Капитолия США», — подчеркивается в документе.

Отмечается, что решение убрать заграждения было принято на основе оценки «текущего уровня угрозы». «Мы готовы оперативно усилить меры безопасности, если возникнет такая необходимость», — заявила исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман.