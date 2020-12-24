Полиция Еревана выставила кордон, чтобы не допустить блокировки здания кабмина оппозицией

Специальные силы армянской полиции в четверг утром выставили кордон с целью не допустить блокировки здания правительства оппозиционными активистами. Как сообщает ТАСС, полицейские несут усиленную службу по всему периметру территории, прилегающей к зданию правительства.

«Мы в 10:00 заблокируем все входы и выходы здания правительства, чтобы [премьер-министр] Никол Пашинян и члены правительства не смогли попасть в здание», — заявил в среду вечером представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

Каждый четверг правительство Армении проводит заседание. В настоящий момент у здания кабмина нет больших скоплений оппозиционных активистов, ситуация спокойная.

| 2020-12-24T11:36:14+04:00 24 декабря 2020, 12:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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