Полиция Австралии назвала подлинными новые документы по делу МН17

Полиция Австралии признала подлинность некоторых документов исследования нидерландского журналиста Макса Ван дер Верфа, опубликованного на Bonanza Media. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
В пресс-службе рассказали, что часть распространенных документов была подготовлена федеральной полицией Австралии в рамках проводимого Совместной следственной группой расследования. В исследовании содержались материалы, имеющие отношение к австралийской полиции. Один из них дает основания подозревать, что незадолго до падения МН-17 в небе были замечены два украинских истребителя.
Ранее на платформе Bonanza Media было опубликовано исследование обстоятельств крушения малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года. Согласно документам нидерландской разведки, ни одно развернутое ракетно-зенитное орудие «Бук» не находилось достаточно близко, чтобы сбить лайнер.