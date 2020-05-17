Полицейские применили слезоточивый газ во время протеста бизнесменов в Варшаве

Акция протеста предпринимателей в центре Варшавы 16 мая закончилась серьезными стычками с полицией и применением против демонстрантов слезоточивого газа. Бизнесмены вышли на улицы из-за последствий для бизнеса ограничительных мер, введенных правительство страны из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом представители правоохранительных органов Польши сообщили на своей странице в Twitter/

Протест бизнесменов против замораживания экономики на Замковой площади в Варшаве был объявлен полицейскими незаконным, поскольку из-за коронавируса в стране введен запрет на проведение массовых мероприятий. Стражи правопорядка окружили протестующих и потребовали разойтись, однако те не выполнили их приказ. В результате стычки полицейские арестовали несколько человек и применили слезоточивый газ.

— Сегодня мы имели дело со случаем агрессии против сотрудников полиции. В связи с активными нападениями на офицеров были применены меры прямого принуждения в форме физической силы и газа, — отмечается в сообщении полиции Варшавы.

В местных средствах массовой информации также появились сообщения о том, что в ходе акции был задержан сенатор Яцек Бурого, который вел прямую трансляцию с места событий и заявил, что его поместили в автомобиль полиции, однако в полиции эту информацию опровергли.

Протесты в Варшаве стал далеко не единственным за эту субботу. Массовые демонстрации против карантина и ограничительных мероприятий из-за коронавируса прошли в Германии. Чуть позже такая же акция началась в Великобритании – в результате простеста были арестованы 19 человек, еще 10 оштрафованы (kp.ru)