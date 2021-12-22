О том, что происходит с турецкой лирой, известно всем. Последние несколько дней она демонстрировала падение, а вчера смогла укрепиться на уровне 11 лир за доллар. Однако, большой вопрос, насколько долго сможет лира выстоять на этом уровне, особенно если учесть, что президент Эрдоган и его экономисты под лозунгом «обретения экономической независимости» идут против всех принятых экономических правил, отмечают многие экономисты.

Но во всей этой истории самое интересное следующее: Эрдоган, который, итак, в последние годы растерял свой рейтинг, не пошел бы на такой риск как «гробить» турецкую лиру, не имея плана по улучшению экономической ситуации для того, чтобы приготовиться к выборам в 2023 году. Поэтому план Эрдогана, возможно, весьма обдуман, он предпочел рискнуть, чем дожидаться 2023 года, когда он проиграет выборы.

Комментируя # ситуацию вокруг турецкой лиры, экономист Дмитрий Голубовский предположил, что президент Эрдоган меньше обеспокоен курсом валюты, чем поддержанием экономического роста, который в этом году в Турции весьма неплох, несмотря на девальвацию валюты.

«Тем не менее, эта политика сейчас кажется рискованной. Пока еще в Турции нет признаков полноценной банковской паники, но предпосылки для нее складываются. Так что, ситуация неопределенная, и желание правительства удешевить валюту ради стимулирования экономического роста может натолкнуться на неприемлемый рост панических настроений и социальной напряженности», — считает эксперт.

По его словам, данная политика в долгосрочной перспективе верная для страны, сильно зависящей от импорта энергоносителей, которые сейчас в тренде роста, но в текущем моменте – рискованная.

«Мне кажется, что правительство Турции перегнуло палку, и нужно взять паузу для стабилизации ситуации», — считает он.

По словам, аналитика, экономика Турции не получила сильного удара, наоборот, в этом году она весьма сильно выросла.

«Удар получило население – по покупательной способности. И это чревато социальными и, как следствие, политическими проблемами. Поэтому сейчас Эрдогану стоит взять паузу и стабилизировать валютный курс. Тогда девальвация принесёт экономические плоды в следующем году. В противном случае может начаться стагфляция, когда темпы роста начнут падать на фоне высокой инфляции из-за ускоряющегося оттока капитала, который будет уходить на более стабильные финансовые рынки», — резюмировал он.

На одном из закрытых совещаний президент Турции, говоря о ситуации на валютном рынке, заявил — «Мы пойдем по китайскому пути развития». Под «китайским путем» Эрдоган подразумевает низкую учетную ставку и дешевую национальную валюту. Это дало китайскому правительству с одной стороны перекредитовывать под низкие проценты своих предпринимателей, а с другой стороны, стимулировать экспорт.

С учетом того, что Турция находится гораздо ближе к основному рынку сбыта – Европе, политика Эрдогана может иметь успех, а Турция может стать «заводом Европы» с низкой ценой за логистику. Поэтому данный процесс нужно воспринимать как трансформационный, однако получится ли у Эрдогана, либо его план провалится – вот в чем вопрос…