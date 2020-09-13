Politico назвало шесть вариантов отказа Берлина от «Северного потока — 2»

У Германии есть шесть «вариантов отказаться» от газопровода «Северный поток — 2», позволив сделать «грязную работу» другим, сообщило издание Politico.
Первый вариант подразумевает давление Берлина на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Управление горного надзора Штральзунда, чтобы они отозвали ранее выданные разрешения на строительство. Однако за этим, вероятно, последует обращение оператора газопровода Nord Stream 2 AG в суд на Германии, сумма ущерба может достигнуть девяти с половиной миллиарда евро, пишет автор статьи.
Издание предлагает Берлину в качестве второго сценария «посмотреть», как будет идти судебный процесс с неправительственными организациями по охране природы, которые выступают против реализации проекта. Отмечается, что организация Deutsche Umwelthilfe считает «Северный поток — 2» несовместимым с климатическими целями страны и призывает остановить его строительство.
Остальные варианты предполагают, что Германия настоит на общих санкциях Евросоюза против газопровода или «позволит выполнить работу» по остановке проекта США. Также утверждается, что в случае завершения «Северного потока — 2», начало его работы может быть осложнено получением лицензии.(РИА Новости)