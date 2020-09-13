Politico назвало шесть вариантов отказа Берлина от «Северного потока — 2»

Первый вариант подразумевает давление Берлина на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Управление горного надзора Штральзунда, чтобы они отозвали ранее выданные разрешения на строительство. Однако за этим, вероятно, последует обращение оператора газопровода Nord Stream 2 AG в суд на Германии, сумма ущерба может достигнуть девяти с половиной миллиарда евро, пишет автор статьи.

Издание предлагает Берлину в качестве второго сценария «посмотреть», как будет идти судебный процесс с неправительственными организациями по охране природы, которые выступают против реализации проекта. Отмечается, что организация Deutsche Umwelthilfe считает «Северный поток — 2» несовместимым с климатическими целями страны и призывает остановить его строительство. Третий способ учитывает возможность национального ограничения на импорт российского газа немецкой стороной. Остальные варианты предполагают, что Германия настоит на общих санкциях Евросоюза против газопровода или «позволит выполнить работу» по остановке проекта США. Также утверждается, что в случае завершения «Северного потока — 2», начало его работы может быть осложнено получением лицензии.(РИА Новости)