Политический сигнал Вашингтону

В случае необходимости Израиль готов будет в одностороннем порядке помешать реализации ядерной программы Ирана. Соответствующее заявление сделал в интервью телеканалу Fox News министр обороны Израиля Бени Ганц. «Стремлениям Ирана к разработке ядерного оружия необходимо помешать. Очень хорошо, если это получится сделать в рамках мировых усилий. Но в противном случае мы обязаны будем действовать независимо и защищаться сами», – отметил он, в частности, добавив, что руководство еврейского государства «должно иметь возможность для нанесения удара».

Бени Ганц заявил, что армия Израиля обновляет свои планы нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. Он также добавил, что Израиль определил множество целей внутри Ирана, которые могут повредить его способности разработать атомную бомбу. Кроме того, Израиль переживает за безопасность вдоль своих границ. Так, согласно оценкам израильской разведки, в 2021 году Иран, скорее всего, будет досаждать Израилю через Сирию и Ливан. Тем не менее, Бени Ганц сказал, что они готовы к бою, отмечая всю серьезность потенциальной опасности, которую может нести для них Иран через группировку Хезболла, которая, согласно их данным, имеет сотни тысяч ракет, многие из которых установлены вдоль израильской границы.

Вдобавок ко всему сказанному, министр обороны Израиля заявил, что его страна продолжит наносить удары по группировкам, которые поддерживает Иран.

Заявления довольно резкие, но вот реализуемые ли? Бить напрямую по территории Ирана, это ведь чревато тяжелым ответом. На что же на самом деле рассчитаны заявления министра обороны Ганца? Видимо, на какую-то международную реакцию. Ситуацию прокомментировали # эксперты, знакомые с различными ее обстоятельствами.

Александр Непомнящий, публицист (Израиль):

— Как мне кажется, заявления израильских лидеров в отношении Ирана адресованы, прежде всего, новой американской администрации и новым израильским региональным союзникам — суннитским арабским странам.

Заметим, Израиль на сегодня единственная страна, де-факто в среднем раз в неделю наносящая удары по иранским военным объектам, в основном в Сирии.

Администрация Байдена настойчиво стремится расширить возможности иранского режима, в свою очередь, Израиль указывает ей на то, что не намерен принимать эту новую и опасную для ближневосточного региона политику, как само собой разумеющуюся.

В Саудовской Аравии опасаются, и, как я полагаю, вполне обоснованно, что именно эта страна является главной целью иранского режима, стремящегося к гегемонии в исламском мире. Антиизраильская же риторика официального Тегерана служит лишь удобным инструментом консолидации сторонников.

Таким образом, заявления израильских лидеров можно рассматривать как сигнал ОАЭ и Саудовской Аравии о готовности Израиля продолжать политику сдерживания иранской экспансии, несмотря на новую администрацию в Белом доме.

Не случайно около двух недель назад в СМИ появились сообщения о том, что Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ и еще ряд арабских стран работают над созданием «ближневосточного НАТО» — военного союза, призванного укрепить региональную стабильность.

Илия Куса, аналитик Украинского института будущего, эксперт по ближневосточному региону:

— Я не думаю, что Израиль решится на односторонние силовые действия без ведома и поддержки США. Такой сценарий приведёт к резкому ухудшению отношений между США и Израилем и саботирует всю политику Байдена по Ближнему Востоку. В стратегической перспективе это сыграет против Израиля и США.

Безусловно, существует вероятность того, что Израиль может нанести ограниченные военные удары по ядерным объектам Ирана. В конце концов, возможности и ресурсы у них есть — их уже обвиняли в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и взрывах на ядерном объекте в Натанзе в прошлом году. Да и Израиль в своё время атаковал ядерную программу Ирака при молчаливом согласии США. Вероятно, там могут предполагать, что им удастся провернуть такой манёвр снова.

Но я все же думаю, что эти заявления — это скорее политический сигнал в Вашингтон, который должен напомнить Байдену, чтобы он не забывал учитывать интересы Израиля во время «ядерных» переговоров.

В Израиле в этом месяце пройдут парламентские выборы, которые критически важны для правительства Нетаньяху и правых сионистов в целом. Вопрос Ирана — один из ключевых. Израильские политики не могут показывать слабость в данном вопросе.