За последние дни на азербайджано-иранской границе были задержаны трое нарушителей.

Как говорится в сообщении государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), распространенном сегодня, 29 октября около 11.10 был задержан гражданин Азербайджана Исраиль Рустамов, который пытался перейти незаконно границу в направлении Ирана близ села Газахлар Физулинского района.

В тот же день, в 21.30 близ села Сарханлы Джалилабадского района был обнаружен пакет. В ходе досмотра из него были извлечены 12кг. 635 гр. похожих на наркотики средств.

30 октября при попытке незаконного перехода границы в направлении Ирана близ села Беюк Бахманлы Физулинского района были задержаны двое граждан Азербайджана Мехман Фарманлы и Тарлан Садыгов.

Кроме того, 31 октября близ села Второе Шихлы Газахского района в реке Кура была обнаружена бочка, на которой из Грузии в Азербайджан направлялись контрабандным путем 20 коробок (339 блоков) сигарет “Demi Wolf”.

По всем фактам проводятся оперативно-следственные мероприятия, говорится в сообщении ГПС.