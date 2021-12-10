Армения примет участие в предварительной встрече в формате «3 + 3». Точнее «3 + 2», без Грузии. Об этом заявил на правительственном часе в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от «Гражданского договора» Рипсиме Григорян.

Он подтвердил высказанную ранее позицию, что Армения может быть заинтересована в формате «3 + 3», если на этой площадке не будут обсуждаться вопросы, в обсуждения которых Армения уже вовлечена в других форматах.

«Этот вопрос мы обсуждали с нашими российскими партнерами, они также согласны с этим мнением», — сказал Никол Пашинян.

Он сообщил, что 10 декабря состоится встреча в формате «3 + 2».

«В ближайшие дни, если не ошибаюсь, 10 декабря состоится так называемое предварительное заседание в формате «3 + 3» или «3 + 2». Армения примет участие в этой встрече на уровне замминистра иностранных дел. Встреча будет проходить на уровне заместителей министров иностранных дел, будут обсуждены дальнейшие действия», — заявил Никол Пашинян.

Он отметил, что правительство Армении решило проводить активную региональную политику и работает в этом направлении.

«Я не спешу делать выводы, но то, что мы должны попытаться найти эффективные площадки регионального диалога – факт, и мы попытаемся работать в этом направлении максимально эффективно», — сказал он.

Напомним, формат «3 + 3» был предложен президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Он подразумевает участие России, Турции и Ирана, а также Армении, Грузии и Азербайджана.

Кстати, уже 9 декабря стало известно, что «первое заседание платформы сотрудничества в формате «3 + 3», посвященное вопросам обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел 10 декабря в Москве». Об этом сообщило в четверг журналистам Министерство иностранных дел Турции. Из его заявления также следует, что Грузия принимать участие во встрече не собирается.

Весьма интересно, что может получиться из всего этого? Пока что твердо известно, что Грузия в этот формат не войдет. Об этом уже совершенно четко высказались первые лица грузинского государства. Аргумент один – нельзя сидеть за одним столом и сотрудничать с оккупантом. И это понятно. Но представляет ли себе кто-то, о чем может быть этот формат «3 + 2», в котором должны объединиться и сотрудничать столь разные политические миры как Россия-Армения-Иран и Турция-Азербайджан? И для чего его пытаются создать две главные, как видится, движущие силы – Россия и Турция? Какие версии тут уместны?

Своим мнением по этому поводу поделились с # известные иностранные эксперты.

Беньямин Погосян, аналитик, исполнительный директор Ассоциации политологии Армении:

— Насколько я понимаю, Россия заинтересована в укреплении нового статус-кво, который возник после 10 ноября 2020 года, и в стабилизации ситуации в регионе. Они решили, что лучший способ сделать это — сотрудничать с Турцией и еще больше ограничить роль США и ЕС. Безусловно, Турция является членом НАТО, и Турция тоже представляет Запад в формате «3 + 2», однако с российской точки зрения лучше иметь дело с Турцией, чем напрямую с США.

Однако, запуская формат «3 + 2», Россия де-юре признает тот факт, что страна-член НАТО играет роль в геополитике постсоветского пространства, что странно, учитывая, насколько Россия ревнива к любой попытке Запада усилить свою роль.

Что касается Ирана, то его позиция всегда соответствовала идее о том, что региональные проблемы должны решать региональные державы, а внешние игроки являются частью проблемы, а не решением.

Безусловно, в формате будут обсуждаться все ключевые региональные вопросы, в том числе Нагорный Карабах и армяно-азербайджанские отношения.

Что касается Армении, она должна говорить с Турцией, но Армения должна говорить с Турцией напрямую, без каких-либо форматов. Вступая в этот формат, Армения соглашается с тем, что Турция должна участвовать в дискуссиях об армяно-азербайджанских отношениях и будущем Нагорного Карабаха, что вряд ли поможет Армении. Поэтому я считаю, что Армения должна была отклонить приглашение и не участвовать в этом.

Константин Тасиц, российский эксперт по Южному Кавказу:

— Во-первых, следует сказать, что позиция Тбилиси не совсем последовательная. Несмотря на политические разногласия и отсутствие дипломатических отношений, Грузия «сидит за одним столом» с Россией, например, в Организации черноморского экономического сотрудничества или в Совете Европы, в других международных организациях и форматах. Между странами активно развиваются торговля и туризм. Россия является одним из основных экономических партнёров Грузии. В этом смысле участие Тбилиси в формате «3 + 3» мало что меняет.

Что касается перспектив формата «3 + 3», то после 10 декабря мы увидим, какая именно повестка будет согласована сторонами.

Турция и Иран конкретно не обозначали, в чем заключается их интерес.

Армения заинтересована в площадке для регионального сотрудничества по тем проблемам, которые не обсуждаются в других форматах.

С российской точки зрения, в этом формате возможно обсуждение крупных экономических, в том числе транспортных проектов на Южном Кавказе. Например, вопрос функционирования железной дороги из Ирана через Нахчыван в Армению, развития транспортного коридора Север — Юг, одна ветка которого проходит через Армению, а другая – через Азербайджан. Также возможно обсуждение совместных инвестиционных проектов.