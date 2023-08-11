На войне в Украине погибли 30 003 российских военных, подсчитали «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си» на основе открытых источников. За последние две недели количество жертв увеличилось на 1351 человека.

Наибольшие потери по-прежнему несут подразделения, составленные из людей с минимальной военной подготовкой. Это заключенные (5637 человек) и добровольцы (2902 человека). Каждый 10-й подтвержденный погибший — мобилизованный (в общей сложности 3167 человек). Такая тенденция продолжается с декабря.

Уже вторую сводку подряд журналисты фиксируют рост потерь в рядах артиллеристов. Большое количество жертв среди таких военных подтверждали и OSINT-исследователи, которые следят за контрнаступлением Украины в Запорожской области. Всего с начала войны удалось установить имена 559 убитых артиллеристов.

Среди профессиональных военных самыми уязвимыми категориями являются мотострелки (2607 погибших), бойцы ВДВ (1876 погибших), морпехи (728 погибших) и танкисты (647 погибших). Примерно одинаковое количество жертв в рядах Нацгвардии (483 человека) и спецназа (482 человека).

За минувшие две недели стало известно о гибели четырех подполковников. Всего в списке убитых высокопоставленных офицеров сейчас 284 человека.

Территориально лидером по числу жертв остается Краснодарский край (1113 человек). Отчасти высокие цифры погибших в этом регионе объясняются активностью местных жителей, которые регулярно обходят кладбища и фотографируют захоронения военных. Вторую и третью строчку занимают Свердловская и Челябинская области (1071 и 915 человек соответственно). Также много погибших в Башкирии и Бурятии (932 и 885 человек).

В число подтвержденных потерь входят только те военнослужащие, чью гибель журналистам удается подтвердить с помощью открытых источников: публикаций в СМИ, сообщений родственников в соцсетях и фотографий с кладбищ.

Реальное число потерь российской армии «Медиазона» и «Медуза» оценили в 47 тысяч человек. Эту цифру они получили, рассчитав избыточную смертность мужчин по данным Росстата и Реестра наследственных дел (РНД). (moscowtimes.ru)