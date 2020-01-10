Подозреваемый в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой задержан

Задержан подозреваемый в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой, пропавшей без вести в Товузском районе и обгоревшее тело которой позднее было обнаружено.

Как передает Report, об этом сообщается в совместной информации пресс-служб МВД и Генпрокуратуры.

В информации говорится:

«В результате безотлагательных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следственно-оперативной группой, состоящей из сотрудников МВД, Службы госбезопасности и Генпрокуратуры в связи с умышленным убийством 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой, был задержан и привлечен к следствию подозреваемый в совершении тяжкого преступления житель села Дондар Гушчу, безработный Сулейманов Илкин Ибрагим оглу 1973 г.р.

По делу было опрошено большое количество свидетелей, назначены судмедэкспертиза, судебно-биологическая и др. экспертизы, проведены иные необходимые следственные действия.

Следственно-оперативная группа изъяла образцы похожих на кровь пятен с входной двери в дом И.Сулейманова, искусственного каменного покрытия во дворе, с покрывала и занавесок в комнате, где содержалась Н.Гулиева, а также другие вещественные доказательства.

И.Сулейманов при допросе в качестве подозреваемого в присутствии защитников признал свою вину.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются».