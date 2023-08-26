Цены за прошедшие под знаком коронавируса годы растут на все, но одним из самых вздорожавших продуктов стало мясо. Еще два-три года назад килограмм неплохой телятины предлагали на городских рынках в среднем за 10.50 — 11 манатов, баранина стоила дороже – 12-13 манатов. Так что, еще немного, и можно говорить о двукратном подорожании…

Уже сейчас экономисты хором предупреждают, что цены на мясо этой зимой побьют психологический порог в 20 манатов и будут расти дальше. И хотя обычно повышение ценников на мясных прилавках приходилось у нас на осень (жаркое бакинское лето мясники называли мертвым сезоном), цены не стали дожидаться сентября. В последние недели августа говядина подросла еще на 0.50 — 1 AZN.

Недавнее подорожание в экспертных кругах называют предвестником более серьезных процессов, которые будут происходить на протяжении всего осенне-зимнего сезона, а пик повышения придется на январь.

Столичные торговцы и рады продавать по прежним ценам, но переписывать ценники им приходится из-за повышения в пунктах продажи скота. Новый виток цен не оставил равнодушными покупателей. Они говорят, что, если раньше покупали пять килограммов мяса, сейчас за те же деньги могут купить только три. Средняя стоимость телятины на кости после последнего повышения составила 15 – 16 манатов, цены на баранину прежние – 18 манатов за килограмм. Стоимость мяса на городских прилавках зависит от качества – говядину можно достать и вдвое дешевле, но качество такого мяса оставляет желать лучшего.

Повышение цен пришло не одно – вслед за взлетевшим ценником иные торговцы понижают и качество предлагаемого продукта. В торговле принято выделять три сорта говядины, рассказывает в беседе с # глава Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов. Высший сорт – огузок, кострец, филейная и грудная часть, оковалок и спинная часть; 2-ой сорт – шея, пашина, плечевая и лопаточная часть; 3-ий сорт – зарез, передняя и задняя голяшка. «Понятно, что цены зависят от сорта, однако в нашей практике это правило не действует: обычно сорта мешают и все продается по средней цене». В результате покупатель не просто платит больше денег, он переплачивает еще и за скрытое подорожание.

Об истоках подорожания не говорит сегодня только ленивый – это и сокращение пастбищ, и подорожание кормов, и захват отрасли крупным бизнесом, диктующим свои цены. По слухам, цены подстегивают туристы, заполнившие наши зоны отдыха, а в пунктах продаж промышляют особые спекулянты, скупающие скот и продающие его в розничные сети, накручивая ценник. Но подробностей недавнего повышения нет. Кто и на каком основании взвинтил средний прайс еще на манат – об этом история умалчивает.

По общему вердикту представителей наших экспертных кругов, цены на мясо растут из-за уменьшающегося производства. Непонятно, на чем тогда основывается Государственный комитет статистики, сообщающий, что за январь –июнь наше животноводство проявило чудеса роста, правда, в денежном выражении.

Производство продукции в этой сфере увеличилось на 17,43 процента, до 2,897 млрд манатов. Производство мяса в Азербайджане выросло примерно на 3 процента. Радует данными и Государственный таможенный комитет – по его сводкам, в этом году (с января по июль) в республику завезли 24,3 тыс. тонн мяса на 46,9 млн долларов. При этом импорт в живом весе за семь месяцев этого года достиг 51,2 миллиона долларов (29,4 млн долларов за те же месяцы было в прошлом году). Так что, статистика импорта выросла аж на 74 процента.

Эксперт по вопросам сельского хозяйства Вахид Магеррамов сказал «Радио Азадлыг», что, судя по данным профильных ведомств, в стране растет производство и импорт. К тому же такого сильного подорожания не наблюдается на мировых рынках.