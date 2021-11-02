Поправки в закон о «Государственной пошлине» сопровождаются массовым ростом государственных сборов. Кстати заметить, ставки тарифов по иным импортируемым товарам – автомобилям и телефонам, внесли в проект закона только сейчас, хотя они были повышены еще в 2018 году постановлением Кабинета министров.

Не разобравшись в ситуации, иные СМИ принялись информировать о возросших или же «обновленных» тарифах на регистрацию автомобилей и мобильных устройств. Между тем все это время повышенные еще три года назад пошлины действовали в рамках постановления правительства. Словом, подорожание было, но произошло оно не сейчас, а еще в 2018 году.

При этом по целому ряду государственных услуг в проекте закона «О государственных пошлинах» ставки повышены. По имеющимся данным, установлены новые тарифы на автомобильные номера, стали дороже заграничные паспорта, подорожала пошлина за предоставление охотничьих и рыболовных билетов, выдачу и замену водительских прав. Подорожали регистрация и расторжение брака, увеличена пошлина за услуги в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, а также передачу имущества, утверждение ипотечного договора и пр.

Согласно подсчетам экономиста Неймата Алиева, государственная пошлина за получение заграничных паспортов увеличена в законопроекте на 50% — с 40 до 60 манатов. Регистрация брака подорожала аж в два раза – с 5 до 10 манатов, развода – на 33,3%, с 15 до 20 манатов. Поменять имя и отчество стало дороже на 50%, с 10 до 15 манатов. Пошлина на получение номерных знаков для автомобиля увеличена с 22 до 30 манатов – 36,4%, водительских прав почти в два раза – с 20 до 40 манатов.

«Даже не сомневаюсь, что новые ставки государственных пошлин утвердят, и в закон «О государственной пошлине внесут соответствующие изменения, — говоритв беседе с # аналитик. – Из сообщения Минфина следует, что повышение госпошлин обойдется населению более чем в 100 млн манатов. Объяснения повышения тарифов не выдерживают даже элементарную критику. Как может удостоверение личности формата 7х10 см стоить 40 манатов? На этом примере мы видим, что именно государство, а никак не предприниматели, играет роль главного катализатора роста цен. Ведь если подумать, совсем недавно повысились регулируемые государством цены на бензин, дизельное топливо, природный газ, электроэнергию. Стоит ли говорить, что в условиях разогнавшейся инфляции очередные повышения приведут к новой волне подорожания жизни».

Надо сказать, что сами народные избранники, обсуждающие этот документ, с такой постановкой вопроса не согласны. На взгляд председателя парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таира Миркишили, среднегодовой размер государственной пошлины, уплачиваемой каждым отдельно взятым гражданином, составляет 35 манатов, а это примерно 0,5% от его доходов. К тому же иные пошлины не менялись почти 15 лет. «Потому повышение не окажет никаких негативных влияний на население», — цитируют его СМИ. Кстати, похожий аргумент приводит заместитель министра финансов Азер Байрамов. Он также отметил, что многие государственные пошлины давно не менялись, а инфляция привела к необходимости их индексации.

Впрочем, если речь про услуги государственной или финансируемой из государственного бюджета организации, то обнародуется размер себестоимости этих услуг и величина расхода на содержание такой структуры, заметил по этому поводу экономист Назим Байдамирли. «В нашем же случае, — говорит он, — стоимость услуги подчас завышается в 10-15, а иной раз даже в 100 раз. Общегражданский паспорт, себестоимость которого 2 маната, обходится гражданам в 40 манатов. Такая же картина и с удостоверением личности, водительскими правами и пр.».

В экспертных кругах также считают, что государственным структурам не следует превращать свои услуги в способ заработка. «Государство не должно зарабатывать деньги на услугах, которые входят в его исключительную компетенцию, — поясняет свою позицию экономист Натиг Джафарли. – Что же касается пошлин за госуслуги, необходимо для начала раскрыть их стоимость, сделать это прозрачно и уж потом устанавливать плату. Государство не может вести себя как торговец на рынке. При этом государственной сбор за свидетельство о регистрации автомобиля повышен с 25 до 30 манатов. И такие деньги берут за кусок пластика, производство которого укладывается в пару минут».