Почему президент становится сенатором

Для начала отметим, что в философии политики давным-давно считается, что существует некая красная линия, определенная черта, за которой не только политика портит человека, но и человек в свою очередь портит политику. В этом отношении туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов вовсе не является исключением. Стремиться кроме исполнительной власти и другие ветви государственной политики взять под свой контроль, получить абсолютную власть над страной и людьми, — к сожалению, это не редкое явление в современном мире.

Да, на прошлой неделе российские СМИ сообщили, что туркменский президент единогласно «избран» сенатором верхней палаты парламента. Те же источники также не исключают, что он в ближайшее время, возможно, начнет руководить и законодательным органом страны.

Есть такая шутливая поговорка, что самая идеальная система правления есть абсолютная монархия, при условии, что монарх будет идеально образованным, идеально справедливым и идеально энергичным человеком.

Но тут же отмечается, что такие монархи рождаются один раз в тысячелетии, поэтому институт идеального монарха следует заменить демократическим правлением народа – только так можно избежать ошибок и просчетов, точнее, минимизировать их влияние на жизнь общества и государства.

Помнится, в последние годы перестройки, когда стало известно, что падение советского режима неизбежно, наблюдалась некая эйфория по поводу будущего постсоветских стран, в том числе, самой России.

Но тогда не учитывалось, что наличие огромных природных ресурсов является лишь необходимым условием развития, но не достаточным, потому что только эффективная система правления, т.е. подконтрольная власть и прозрачное управление могут обеспечить свободное развитие народов и обществ.

Но увы! Правильно заметил Зигмунд Фрейд, что поведение человека определяется приобретенным им в детстве опытом. Сразу стало ясно, что рассчитывать на то, что во всех постсоветских странах установятся демократические режимы, мягко говоря, нелепо. Неудивительно, что первые политические организации на постсоветском пространстве были похожи на коммунистическую партию, и правление в первые годы уж больно напоминало советский опыт.

Безусловно, наблюдались и некоторые исключения. Первым из них стала тройка прибалтийских республик. Теперь, когда отмечается тридцатилетие падения советского режима, можно сказать, что советский режим только для них стал безвозвратным прошлым. Некую надежду вселяет и известная гуамовская тройка – Украина, Грузия и Молдова.

В этой подсистеме люди также научились проводить свободные выборы, строить подотчетные и прозрачные правительства. Но и в этом плане многое зависит от решения европейских государств – понятно, что политические и экономические преобразования в этих республиках будут необратимыми, если и эти страны станут членами европейского семейства демократических государств.

Что касается других подсистем бывшего советского пространства, считается, что в демократическом плане определенные перемены возможны в Беларуси, потому что ветер европейской интеграции еще не коснулся стран Центральной Азии. Но, как ни странно, и в Беларуси Александр Лукашенко (которого неспроста назвали Беларусбаши!) умудрился удержаться у власти – недовольных существующей властью в стране много — в этом мы убедились, наблюдая за массовыми акциями протеста. Но пока эти акции ни к чему конкретному не привели, мало того, они почти прекратились.

Поэтому приходится согласиться с такими оценками, что демократия на самом деле весьма длительный процесс, т.к. история не любит скачков – те же туркмены можно сказать почти из феодализма шагнули в социализм, а в результате не стали ни социалистами, ни демократами.

Теперь приходится, как говорится, наверстывать упущенное. Поэтому не надо удивляться, что президент Бердымухамедов, который правит почти тремя ветвями власти, находит время не только музыку сочинять, но даже самому петь и играть на гитаре!