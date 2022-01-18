Похоже, кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс совершенно не ощущает своей вины за нарушение государственной границы Азербайджана. Мало того, она даже пытается выступать с какими-то претензиями.

В понедельник она обвинила власти Франции в бездействии после ряда заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева из-за ее поездки в Нагорный Карабах в конце декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

«Я — кандидат на выборах президента республики. И я, как многие французы это делали до меня, отправилась в регион Нагорного Карабаха… Это регион, вызывающий споры между Арменией и Азербайджаном. Я поехала туда, чтобы увидеть, что там происходит… Президент Азербайджана сделал совершенно шокирующее заявление: «Если бы я знал, что госпожа Пекресс находится там, мы бы не отпустили ее обратно», — сообщила Пекресс.

Она заявила также, что «вопрос христиан Востока лежит в основе ее обязательств и защита Армении в этом смысле очень важна».

«Но гробовое молчание правительства, которое не защищает кандидата в президенты — это скандал», — добавила политик, комментируя реакцию официального Парижа на слова Алиева.

Ранее Пекресс сообщила, что намерена подать жалобу из-за высказываний президента Азербайджана, которые она считает угрозами.

Напомним, азербайджанский лидер назвал поездку Пекресс в Карабах провокационной, отметив, что она была направлена против президента Франции Эмманюэля Макрона, а ее цель состояла в получении голосов французских граждан армянского происхождения на предстоящих президентских выборах.

То, что официальный Париж игнорирует (по крайней мере, пока) эти выступления нарушительницы азербайджанского законодательства, конечно, похвально. И публичное освещение происходящего только на руку Азербайджану – чем больше политиков во Франции и в других странах узнают об этой ситуации, тем меньше у них будет охоты повторять неприглядный поступок Пекресс. Особого внимания заслуживает, конечно, и поведение российских военных (РМК), стоящих на армяно-азербайджанской границе перед въездом в Лачинский коридор, но это тема отдельного разговора.

Любопытно еще и такое «оправдание» Пекресс — она, дескать, имеет какое-то обязательство защищать «христиан Востока». Что это еще за избирательность по религиозному принципу? Кто наделил ее этой, с позволения сказать, функцией? И почему под этой формулировкой она подразумевает только армян в Армении и в Карабахском регионе Азербайджана? Ведь в Азербайджане немало и других христиан – есть православные грузины, славяне, есть удины, есть католики. Или они «менее восточные», чем армяне? А как насчет мусульман из числа коренного населения Карабаха? Они для Пекресс «сортом пониже»? Об этом стоило бы задуматься во время предстоящих президентских голосований миллионам французских избирателей, исповедующих ислам.

Оценить прозвучавшие претензии Пекресс для # взялся политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— Мадам Пекресс стремится поймать хайп на теме собственного незаконного посещения территории Карабаха, которая находится под контролем РМК. В сущности, цель этой несуразной предвыборной акции Пекресс вовсе не в ее реальной озабоченности судьбой карабахских армян, а в том, чтобы выжать из этого дивиденды к предстоящим весной президентским выборам во Франции. Поэтому претензиями в адрес правительства Макрона эта политическая дамочка желает зафиксировать свое превосходство над ним в борьбе за голоса французских избирателей, имеющих армянские корни. А таковых во Франции по различным оценкам чуть ли ни полмиллиона. Выражаемая Пекресс «забота» о правах карабахских армян и в целом, как она выразилась, судьбе «восточного христианства», лицемерна от начала до конца. Ведь ее саму целую вечность никто не видел на службе в церкви — что не удивительно, так как Пекресс публично объявляла себя атеисткой.

Некоторые страницы ее биографии, при внимательном их прочтении, проливают свет на «снисходительность», проявленную командованием РМК, благодаря чему Пекресс беспрепятственно посетила Карабах и разыграла из этого пиар-акцию. Видимо, пребывание Пекресс в подростковом возрасте в пионерском лагере «Артек» в группе иностранных коммунистических приверженцев, последующее изучение русского языка, работа в посольстве Франции в Москве не остались вне поля зрения и негласных связей КГБ, чьей наследницей является российский ФСБ. Объяснить иначе непонятную «слепоту» российских миротворцев сложно.

Будем надеяться, что французские избиратели не поддадутся на дешевые спекуляции мадам Пекресс и сделают выводы, противоположные ее ожиданиям. Если же вопреки всему мадам Пекресс станет новым президентом Франции, то именно ей, а не азербайджанской стороне придется ломать голову над тем, как выстраивать отношения с официальным Баку. Ведь именно провокационное поведение Пекресс привело к тому, что наш МИД внес ее в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджан.