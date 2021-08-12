Грязные улицы, мусор, необустроенные торговые места – все это на фоне серьезных финансовых вливаний в организацию общественных работ, уборку и благоустройство территорий. Так в беседе с # оценил деятельность отдельных глав исполнительных властей и муниципалитетов в районах страны вице-президент Федерации профсоюзов Азербайджана «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмайлов.

В условиях пандемии высшее политическое руководство страны приняло гуманное и весьма полезное решение о создании новых рабочих мест в сегменте общественных работ. Заключаются эти работы по большей части в уборке и благоустройстве территорий. Результаты не заставили себя дожидаться – городские улицы чисты и ухожены, а безработные граждане получили определенный стабильный доход, делится Исмайлов:

«Благие следствия этой инициативы налицо – в городах стало чисто, однако в отдельных районах сохранились определенные проблемы. Местами ощущается, что о чистоте и порядке здесь не слышали, а узнают лишь когда какой-либо глава исполнительной власти вдруг соизволит посетить ту или иную общественную территорию. Возникает логичный вопрос – почему чиновники на местах не выполняют свои обязанности, ведь по линии государства создаются все условия, выделяются штат и деньги?».

По словам нашего собеседника, есть заслуживающие высокой оценки примеры хорошей работы исполнительных властей. Например, в Шамкирском районе оборудован рынок со всеми условиями, но это, к сожалению, отдельный случай. В целом места торговли в районах находятся в неприглядном состоянии, там нет элементарных условий, и главам исполнительных властей следует обратить на это внимание, в том числе с точки зрения туристического имиджа наших районов.

«Ведь что подумают о нас иностранные гости? – вопрошает Исмайлов. – Приведу отдельный пример. В рамках заботы правительства о чистоте и благоустройстве, а также открытия новых работчих мест в отдельных населенных пунктах сельской местности, у жилых домов устанавливались мусорные баки, вывозились отходы. Однако работало это недолго, а сегодня от этой инициативы и самих приспособлений для сбора отходов и след простыл. А ведь общественные работы – это, по сути, очень нужная и полезная практика – с одной стороны в условиях пандемии безработные люди трудоустроены, им оформляется какая-никакая зарплата на уровне 300 манатов. А с другой – благоустраивается территория, содержатся в чистоте улицы и дороги. Только в прошлом году было открыто 50 тыс. таких рабочих мест и число их постоянно растет.

Правительство проводит серьезную работу в этом направлении, а на местах – в райцентрах и поселках — за чистоту и боагоустройство несут ответственность муниципалитеты. Однако в иных районах страны организация общественных работ на уровне мунициальных органов находится на очень низком уровне – эти структуры почему-то не уделяют внимания своим ключевым задачам».

Критике вице-президента Федерации профсоюзов подверглась и практика использования женского труда для поддержания в чистоте оживленных трасс:

«Для этого существует специальная техника. Женщины не должны, рискуя жизнью, мести дороги под колесами несущихся на скорости машин. Соответствующие органы обязаны принять в этой связи меры, установить европейские стандарты уборки наших дорог», — резюмировал он.