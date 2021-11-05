В турнире Red Bull M.E.O., продолжающимся неделю, три сильнейшие команды “PUBG Mobile” выиграли билеты в следу ющий раундRed Bull M.E.O.- крупнейший турнир по “PUBG Mobile” вАзербайджане.

Уже известен победитель турнир а 2021 года.

Все соревнования на турнире, г де не было недостатка в сражении, были захватывающими. После тяжелой борьбы, первое место за няла команда “Max Esport”. Эта команда была награ ждена призом в размере 5000 ма нат.

Капитан команды-победителя А гасадиг Сафарли сообщил, что доволен результатами:

«Мы знали, что будем в тройке лучших на турнире, но нам нужно было большебыло больше для чемпиона. Име нно поэтому мы начали тренироваться несколько месяцев назад. Нам помог наш опыт участия в других турнирах. Мы также гордим ся тем, что представим нашу страну на мировой арене. Удачи вс ем командам, которые заполучил и это право».

Второе и третье места в турнир е заняли команды “No Name”и “GMT ESPORTS”.

Но это ещё не конец, а начало. Потому что первые 3 команды-победители турнира Red Bull M.E.O. выиграли право участвова ть в Региональном финале!

«Даже если вы думаете, что упу стили шанс, вы ошибаетесь. Вы ещё можете попасть на соревнова ния в Европе и представлять нашу страну. В этом турнире вы мо жете стать одной из двух дополн ительных команд, которые выиграют билеты на региональный фина л, встретившись с командами из других стран.

Помните, что региональные фина листы получат шанс выиграть 10 000 евро и возможность участия на одном из профессиональных спортивных турниров “Tencent”. Мы вам советуем не упустить это т шанс, пока не стало слишком поздно. Соберите команду и пока жите свою силу!», — отмечают организаторы турнира.