В турнире Red Bull M.E.O., продолжающимся неделю, три сильнейшие команды “PUBG Mobile” выиграли билеты в следующий раундRed Bull M.E.O.- крупнейший турнир по “PUBG Mobile” вАзербайджане.
Уже известен победитель турнира 2021 года.
Все соревнования на турнире, где не было недостатка в сражении, были захватывающими. После тяжелой борьбы, первое место заняла команда “Max Esport”. Эта команда была награждена призом в размере 5000 манат.
Капитан команды-победителя Агасадиг Сафарли сообщил, что доволен результатами:
«Мы знали, что будем в тройке лучших на турнире, но нам нужно было большебыло больше для чемпиона. Именно поэтому мы начали тренироваться несколько месяцев назад. Нам помог наш опыт участия в других турнирах. Мы также гордимся тем, что представим нашу страну на мировой арене. Удачи всем командам, которые заполучили это право».
Второе и третье места в турнире заняли команды “No Name”и “GMT ESPORTS”.
Но это ещё не конец, а начало. Потому что первые 3 команды-победители турнира Red Bull M.E.O. выиграли право участвовать в Региональном финале!
«Даже если вы думаете, что упустили шанс, вы ошибаетесь. Вы ещё можете попасть на соревнования в Европе и представлять нашу страну. В этом турнире вы можете стать одной из двух дополнительных команд, которые выиграют билеты на региональный финал, встретившись с командами из других стран.
Помните, что региональные финалисты получат шанс выиграть 10 000 евро и возможность участия на одном из профессиональных спортивных турниров “Tencent”. Мы вам советуем не упустить этот шанс, пока не стало слишком поздно. Соберите команду и покажите свою силу!», — отмечают организаторы турнира.