По улицам Триполи провезли захваченный российский «Панцирь-С1» — Видео

В Ливии силы правительства национального согласия (ПНС) провезли по улицам Триполи самоходный ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства. Ролик был опубликован в Telegram-канале WarJournal.

Отмечается, что техника была брошена на авиабазе Аль-Ватия, откуда солдаты ПНС выбили Ливийскую национальную армию (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Операцию против войск законного правительства боевики ПНС провели при поддержке турецких военных. База имела стратегическое значение для Хафтара, так как была плацдармом для операций по взятию Триполи. (Профиль)