По смертности от коронавируса Италия вышла на первое место

Италия заняла первое место по смертности от коронавируса. Число зараженных к 8 марта достигло 7,3 тыс., при этом умирает от заболевания каждый 20-й, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистику.

Всего в Италии погибли 366 человек (4,96%) от общего числа заболевших.

На втором месте по смертности от COVID-19 Иран с показателем в 2,96%, на третьем – Китай (3,83%) от общего числа зараженных, которое уже превысило 80 тыс. человек.

Меньше всего среди стран с самой тяжелой ситуацией с коронавирусом погибают в Южной Корее – 0,68% от 7,3 тыс. зараженных.

8 марта на больше части севера Италии ввели карантинный режим. Въезд и выезд ограничен в Ломардии и еще 14 провинциях, включая Венецию. (iz.ru)