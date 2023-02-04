С начала войны в Украине погибли 13 030 российских военных, среди них — 924 мобилизованных. Их имена установили «Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» на основе открытых источников.

По общему числу погибших (551 человек) лидирует Краснодарский край. О смерти примерно 40% из них удалось узнать, только изучив захоронения на местных кладбищах. В список заносят только тех военнослужащих, которые жили в регионе.

На втором месте идет Свердловская область — 419 человек. 118 из них — мобилизованные, все они умерли за последние три месяца. В целом потери среди резервистов самые высокие именно в данном регионе. Затем идет Самарская область — десятки мобилизованных оттуда погибли при обстреле ПТУ в Макеевке в ночь на 1 января.

Экономически неблагополучные регионы продолжают лидировать по числу потерь. Известно о 407 погибших из Дагестана, 403 погибших из Челябинской области и 399 погибших из Бурятии. Для сравнения — среди тех, кто был призван из Москвы, умерли 73 человека.

Динамика потерь российской армии за 11 месяцев показывает, что на данный момент самыми уязвимыми категориями являются добровольцы, наемники ЧВК «Вагнер» (включая заключенных) и мобилизованные. Вместе они составляют 25% от общего числа погибших, и это существенная перемена тенденции.

На первом этапе войны наибольшие потери несли ВДВ, морская пехота, спецназ ГРУ, а также спецотряды Росгвардии — то есть профессиональные и хорошо подготовленные соединения. Сейчас это происходит с отрядами, которые составлены из людей, прошедших минимальную подготовку. Судя по некрологам, многие из них отправлялись на фронт, спустя неделю тренировок.

Большая часть добровольцев — это мужчины в возрасте за 40, в основном имеющие опыт срочной службы. И только немногие в прошлом участвовали в боевых действиях или имели длительные контракты с Минобороны. Есть и те, кто отправляется на фронт, будучи старше 60 и даже 70 лет.

Из 13 030 установленных российских военных, погибших в Украине, 1665 человек, то есть почти 15%, — офицеры. Среди них — четыре генерала и 54 полковника.

Изучив обстановку на кладбищах в более чем 60 российских населенных пунктах, журналисты считают, что их список содержит как минимум в два раза меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. То есть, по самой консервативной оценке, речь может идти о 26 000 человек.

Общие безвозвратные потери России, то есть число тех, кто выбыл из строя из-за ранения, смерти или пропал без вести, могут насчитывать 117 000 военнослужащих. (moscowtimes.ru)