Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные об общих боевых потерях российских войск в войне против Украины.

Силы обороны за сутки уничтожили 470 оккупантов, говорится в сводке. Потери оккупантов среди личного состава с 24 февраля 2022 года по 4 июня 2023 ориентировочно составили 209 940.

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 6 – по зенитно-ракетным комплексам противника, сообщал Генштаб.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 6 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 3 склада боеприпасов противника.

Кроме этого, уничтожено 6 вражеских разведывательных БпЛА, а также 2 ударных БпЛА типа «Ланцет». (unian.net)