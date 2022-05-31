Общие боевые потери российской армии с 24 февраля ориентировочно составили около 30 500 человек.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Укринформ.

«Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.05 ориентировочно составили личного состава – около 30 500 (+150) человек ликвидированы», – говорится в сообщении.

Также ВСУ по состоянию на 31 мая ликвидировали: вражеских танков — 1358 (+9) ед, боевых бронированных машин — 3302 (+20) ед, артиллерийских систем — 649 (+6) ед, РСЗО — 207 (+2) ед, средств ПВО — 93 (+0) ед, самолетов – 208 (+1) ед, вертолетов – 174 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8), крылатых ракет – 120 (+2), кораблей/катеров – 13 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 2275 (+11) ед, специальной техники – 48 (+0).

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.

Данные о потерях врага постоянно уточняются.

Как сообщалось, враг продолжает штурмовые действия на Северодонецком направлении. российская армия ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка.