Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини отклонил приглашение президента Франции Эммануэля Макрона посетить финал чемпионата мира — 2022. Об этом сообщает Europe 1.

В финальном матче мундиаля в Катаре встретятся сборные Франции и Аргентины. Встреча пройдет 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по бакинскому времени.

На днях швейцарский суд города Беллинцона оправдал бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и Мишеля Платини по делу о мошенничестве.

В 2015 году в отношении Блаттера было открыто дело по подозрению в незаконном переводе 2 млн швейцарских франков Мишелю Платини, который тогда возглавлял УЕФА.

Платини с января 2007 года по 2015 год возглавлял УЕФА. Сначала он был отстранен от занимаемой должности на 90 дней, а позже — был дисквалифицирован на 8 лет, однако срок был сокращен до 4.