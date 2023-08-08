Платье Givenchy, в котором актриса Одри Хепберн снималась в фильме «Завтрак у Тиффани», будет продано на аукционе. Об этом пишет австралийский Harper’s Bazaar.

Розовое платье уйдет с молотка в конце этого года в рамках аукциона Legends: Hollywood & Royalty дома Julien’s Auctions. Предполагаемая цена платья на аукционе составляет $300 тысяч.

Платье, которое носила героиня Хепберн Холли Голайтли, сшито из шелковой органзы и украшено аппликацией из гипюрового веерного кружева ручной работы с пайетками и бисером. Платье было создано дизайнером Юбером де Живанши, основателем одноименного дома моды Givenchy.

В рамках аукциона также будут проданы костюмы Греты Гарбо, Энн Бакстер, Джуди Гарланд, Элизабет Тейлор, Вивьен Ли и других актрис.

Ранее сшитая на заказ норковая шуба Элвиса Пресли, которую он носил в последние месяцы своей жизни, была выставлена на аукцион за £15 тысяч. Шуба длиной 47 см имеет кожаный воротник и карманы, спереди застегивается на восемь пуговиц. Она уйдет с молотка на аукционе Henry Aldridge & Son в Великобритании.