Может произойти то, на что очень рассчитывало руководство России. Одиннадцатый пакет европейских санкций против которой будет обсуждаться завтра, 21 апреля. Но уже известно, что новые санкции Евросоюза против России будут ограничены мерами против обхода прошлых ограничений, новых санкций против целых секторов российской экономики больше не будет. По крайней мере, об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Большинство чиновников признают, что незатронутые санкциями секторы экономики не попадут под ограничения, так как от них зависят одно или несколько государств ЕС. Так, утверждается, что Франция, Венгрия и другие государства выступили против санкций в отношении «Росатома», которые поддерживает Германия. «Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем мер», — сказал собеседник издания.

Оно же сообщает о том, что под давлением Польши и Венгрии власти Евросоюза готовят ограничения на вывоз украинского зерна. Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник в Брюсселе, планируется до июня запретить импорт продовольствия в граничащие с Украиной страны ЕС (Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию), а также в Болгарию. Исключением станет реэкспорт через эти государства в другие части континента или мира.

Ранее Еврокомиссия обещала властям этих стран ограничить импорт украинской пшеницы, кукурузы, масличных культур и семян подсолнечника, и таким образом защитить местные рынки от демпинга. Эти меры будут введены, если правительства откажутся от своих текущих мер, на что они еще не согласились, говорится в статье. Хотя, как отмечает FT, эти страны получат €100 млн из фондов ЕС, чтобы компенсировать недовольство фермеров.

По словам другого чиновника, Брюссель организует конвои грузовиков, поездов и барж для перевозки зерна в порты, откуда его можно будет отправить в нуждающиеся страны. Это также увеличит пропускную способность реки Дунай. В статье отмечается, что многие страны не хотят платить за этот транспорт, потому что он стоит больше, чем традиционная морская перевозка через Черное море.

Председатель сельскохозяйственного комитета Европарламента Норберт Линс, заявил FT, что Брюссель должен сам покупать зерно и отправлять его в третьи страны. «У Еврокомиссии есть инструменты, и она должна их использовать», – сказал он.

Тут стоит напомнить, что после того, как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, Украина начала искать альтернативные пути экспорта в Евросоюз, они в основном проходят через Румынию и Польшу. Но польские аграрии жалуются, что это зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые. В Польше проходили акции протеста фермеров, на фоне кризиса в отставку ушел министр сельского хозяйства. А 15 апреля Польша запретила импорт украинского зерна до 30 июня. Министр развития и технологий Вальдемар Буда заявил в Twitter, что Польша будет вести переговоры с Украиной «о построении жесткой системы», которая будет гарантировать исключительно транзит товаров через Польшу.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины раскритиковало решение Польши и заявило, что оно противоречит договоренностям. «Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины. Именно на территории Украины идет война, именно украинские фермеры терпят колоссальные убытки от войны России против Украины, и именно украинские фермеры гибнут на своих полях от российских мин», – заявили в министерстве.

Вслед за Польшей о прекращении импорта зерна из Украины или об усилении мер по его контролю заявили Венгрия, Словакия и Болгария, а Румыния рассматривает целесообразность таких шагов. Да, 18 апреля стало известно, что Украина договорилась с правительством Польши о возобновлении транзита агропродукции при условии, если она будет сопровождаться конвоем и контролироваться с помощью GPS-трекеров. Но проблема никуда не делась, она просто отложена.

А тут еще стало известно о том, что Франция и Польша устроили жаркие дебаты из-за разногласий по закупке боеприпасов для Украины. Об этом пишет Politico. Как сообщает американское издание, конфликт разгорелся из-за спора о том, следует ли включать в программу предприятия из США и Великобритании. Франция же выступает за то, чтобы деньги оставались в пределах ЕС.

Посол Франции в ЕС обвинил польского коллегу в том, что тот в прессе уличает Париж в препятствии соглашению. Польский дипломат же возразил — якобы Франция только усложняет переговоры. В итоге стороны так и не пришли к консенсусу. И это тоже тревожный сигнал, свидетельствующий о том, что могут сбыться планы России на неспособность, неготовность, нежелание многих стран-союзников Украины помогать ей в войне на истощение. Тем более, что все откровеннее о своей поддержке России заявляет Китай.