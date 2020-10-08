Песков заявил, что в настоящий момент встреча лидеров Азербайджана, России и Армении не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении для обсуждения конфликта в Карабахе не планируется, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Любые контакты, которые могут помочь урегулировать ситуацию и вывести из фазы прямого вооруженного столкновения, только приветствуются», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, насколько может помочь в урегулировании ситуации трехсторонняя встреча на высшем уровне.

При этом Песков отметил, что трехсторонний саммит на данный момент не готовится и в «настоящий момент о такой встрече речи не идет».