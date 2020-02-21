Песков высказался о возможном столкновении России и Турции в Идлибе

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: «Не хотелось бы говорить о худших сценариях», но террористические группировки должны быть нейтрализованы.

«Ситуация в Идлибе действительно очень тревожная. Она вызывает глубокую обеспокоенность. Эта ситуация постоянно является темой для обсуждения российской и турецкой стороны. Мы не хотели бы говорить про худшие сценарии», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как он оценивает предположения некоторых экспертов, говорящих о возможности военного столкновения. (РИА Новости)