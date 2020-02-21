Песков высказался о возможном столкновении России и Турции в Идлибе

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: «Не хотелось бы говорить о худших сценариях», но террористические группировки должны быть нейтрализованы.

«Ситуация в Идлибе действительно очень тревожная. Она вызывает глубокую обеспокоенность. Эта ситуация постоянно является темой для обсуждения российской и турецкой стороны. Мы не хотели бы говорить про худшие сценарии», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как он оценивает предположения некоторых экспертов, говорящих о возможности военного столкновения. (РИА Новости)

| 2020-02-21T16:41:34+00:00 21 февраля 2020, 17:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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