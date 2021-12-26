Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безопасность РФ находится под угрозой из-за обмана Запада о непродвижении НАТО на восток.

По его словам, Россию «методично обманывали» на протяжении двух последних десятилетий или даже дольше.

«Причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой продолжения этого самого обмана. Находится под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ», — сказал Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что движение НАТО на Украину, а также в другие республики бывшего СССР, например, Молдову и Грузию, это фактически «вопрос жизни и смерти» для России.