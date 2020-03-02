Песков: Эрдоган приедет в Москву 5 марта на встречу с Путиным

Президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — встретятся в Москве 5 марта, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, президент Турецкой Республики прибудет в Москву с рабочим визитом 5 марта, где у него запланированы переговоры с нашим президентом», — сказал представитель Кремля.

Говоря о позиции на предстоящих переговорах президентов РФ и Турции, Песков подчеркнул, что Москва «сохраняет приверженность сочинским договоренностям, выступает за территориальную целостность Сирии, поддерживает Сирию в ее намерении продолжить борьбу с террористами, террористическими группами, в том числе с теми, которые находятся в списке Совета Безопасности ООН, в списке террористических группировок и, естественно, придает большое значение взаимодействию с турецкими партнерами».

По его словам, позиция России на предстоящих переговорах «будет абсолютно последовательной, неизменной». «Это та же позиция, которая излагалась на самых различных уровнях и президентом Путиным, и министром иностранных дел [РФ Сергеем] Лавровым, и также межведомственной рабочей группой, межведомственной делегацией, которая в последние дни работала с турецкими коллегами», — отметил представитель Кремля.(РИА Новости)