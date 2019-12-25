Первый вице-президент Мехрибан Алиева взяла на себя лечение Рафаэля Дадашева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева взяла на себя лечение народного артиста, актера Академического национального драматического театра Рафаэля Дадашева.

Р.Дадашев помещен в клинику «Bona Dea International Hospitalı». Его лечение в данном медицинском учреждении продолжается.

Сделав заявление в соцсетях, народный артист отметил, что сейчас его самочувствие улучшилось. Он выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой: «Мое самочувствие улучшается. Я бы сказал, произошли радикальные изменения. Выражаю признательность президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой. Они не оставили меня без внимания».

| 2019-12-25T17:08:31+00:00 25 декабря 2019, 19:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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