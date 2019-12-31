Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила азербайджанский народ с 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым Годом.

«Уважаемые соотечественники!

Искренне поздравляю всех вас по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым Годом. Да не пожалеет Всевышний своей милости для нашего народа! Пусть все азербайджанцы на земле будут здоровы и счастливы! В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, а вашим семьям – радости и благосостояния».

| 2019-12-31T08:58:34+00:00 31 декабря 2019, 10:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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