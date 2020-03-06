Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Ватикане

Первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксирован в Ватикане. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает лава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

«Сегодня утром все амбулаторные услуги Управления здравоохранения и гигиены города-государства Ватикан были временно приостановлены с целью дезинфекции окружающей среды после того, как вчера у пациента обнаружился положительный результат на Covid-19», — приводит слова Бруни телеканал Il Sole 24 Ore.

3 марта в Ватикане опровергли информацию о возможном заражении папы римского Франциска коронавирусом. Бруни заявил, что у главы Римской католической церкви диагностирована простуда. Анализы на коронавирус были отрицательными, заявил тогда Бруни. 1 марта 83-летний предстоятель католической церкви отменил участие в неделе духовных размышлений, которая традиционно проводится во время Великого поста с членами Римской курии. (iz.ru)

| 2020-03-06T15:03:26+00:00 6 марта 2020, 15:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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