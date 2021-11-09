Компьютер Apple-1, спроектированный Стивом Возняком в 1977 году, выставили на аукцион в США. Как сообщает CNN, модель планируется продать примерно за $600 тысяч.

Отмечается, что изначально лот был приобретен профессором электроники, после чего тот перепродал его студенту. С тех пор он хранился у одного владельца, модифицировавшего его в течение десяти лет. При этом именно эта модель — один из шести экземпляров Apple-1, сделанных из дорогого гавайского дерева коа.

Всего было выпущено лишь 200 Apple-1, а продано — 175. При этом 50 из 175 компьютеров были проданы одному человеку — Полу Терреллу, владельцу магазина ByteShop в Маунтин-Вью, Калифорния, говорится на сайте аукционного дома. (gazeta.ru)