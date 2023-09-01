Первые американские танки Abrams прибудут в Украину в середине сентября.

Как передает # со ссылкой на Politico со ссылкой на осведомленные источники, первые 10 танков из числа 31 обещанного Украина получит в середине сентября. Западные чиновники надеются, что прибытие танков даст киевским войскам преимущество, необходимое для прорыва ожесточенной обороны России в изнурительном контрнаступлении.

Представитель Пентагона рассказал изданию, что десяток танков для Украины сейчас находится на финальной реконструкции в Германии. После этого 70-тонные Abrams поедут в Украину.

В США надеются, что Abrams помогут предоставить Украине преимущество в борьбе за возвращение территории. Группа украинских военных завершила программу подготовки на американских танках. Около 200 украинцев тренировались на учебных танках на полигонах армии США в Германии.