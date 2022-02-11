Начальник полиции Лондона Крессида Дик подала в отставку с этой должности. Объясняя причины этого шага, 61-летняя Дик заявила, что у не осталось иного выбора после того, как мэр британской столицы Садик Хан отказал ей в доверии. Крессида Дик, которая стала первой женщиной, возглавившей полицию Лондона, продолжит исполнять эти обязанности до тех пор, пока не будет назначен ее преемник. Ранее Садик Хан неоднократно выражал недовольство тем, что начальник полиции не способна справиться с множеством проблем, вызванных действиями ее подчиненных.

Полицейское ведомство Лондона в последнее время сотрясла целая серия скандалов, связанных с расизмом и сексизмом. Кроме того, его критикуют за несвоевременное начало расследования обстоятельств проведения вечеринок с участием премьер-министра страны Бориса Джонсона во время пандемии коронавируса. (DW)