Перемирие как война и московский тупик

Начнем с событий, не имеющих прямого отношения к войне за Карабах. Тем не менее, их влиянием на общую политическую ситуацию, в том числе и на Южном Кавказе, нельзя пренебречь.

Евросоюз принял санкционный список российских чиновников и организаций, ответственных, по их мнению, за отравление Навального. Хотя перечень состоит всего из шести фамилий, но it’s the first step that counts — именно первый шаг имеет большое значение. Можно с большой долей уверенности предполагать, что внесенные персоны — это только начало и список будет пополняться все время, а Москва постоянно будет давать для этого основания.

Впервые санкциям подвергнуты чиновники самого высокого уровня. Снаряды разрываются вблизи Владимира Путина, потому что аналогичный список в отношении Беларуси открывает сам Александр Лукашенко. Так что пример довольно прозрачный.

Из сказанного вытекает, что под угрозой два основополагающих условия пакта Путина и высшего слоя российской элиты. Во-первых, он гарантирует им возможность, мягко говоря, богатеть за счет народа российского и, во-вторых, беспрепятственно вывозить нажитое непосильным трудом на Запад для приобретения там недвижимости, вложений в бизнес, учебу детей и членов семей, лечения, отдыха и, в конце концов, спокойной жизни на заслуженном отдыхе.

И вот теперь эти краеугольные камни разрушаются, так как под угрозой второй элемент договоренностей, а без него первый теряет всякий смысл. Отметим, что Кипр начал отбирать так называемые золотые паспорта у россиян, получивших их за вложения средств на Кипре. В общем, Запад долго готовился, но начал давить высший слой российского руководства.

Второе важное событие — это ультиматум Светланы Тихановской, предъявленный Александру Лукашенко. Ему предлагается до 25 октября уйти в отставку, выпустить всех политзаключенных и провести свободные выборы. Если он не примет эти условия, а он сделать это не может, так как это конец его власти, то 26 октября в стране начнется всеобщая забастовка, перекрытие улиц и бойкот государственных магазинов. И это самые главные действия, будут и другие.

Активизация белорусской оппозиции происходит на фоне не только обостряющихся внутренних проблем режима Лукашенко, но также углубляющихся сложностей российской политики. И первая из них — Южный Кавказ.

При содействии Москвы Армения и Азербайджан договорились о каком-то перемирии. Сейчас не будем вдаваться в подробности. В совсем недавнем прошлом такой трехсторонний формат встречи привел бы к ожидаемому результату. Бои бы прекратились, как уже не раз бывало. Дальше были бы бесполезные и бессмысленные переговоры, на которых Кремль демонстрировал так называемую равноудаленность посредника-миротворца, а на самом деле поддерживал одну из сторон.

Перемирие по факту не состоялось. По большому счету в нем не были заинтересованы воющие стороны. В Баку прекрасно понимают, что Армения стремительно выдыхается как в военном отношении, так и в экономическом и финансовом. Любая передышка будет использована для перегруппировки сил, и последующие сражения потребуют от азербайджанской армии больших усилий, ресурсов и, как ни печально, потерь в людях и технике. Война есть война и на ней потери неизбежны. Сейчас азербайджанская армия владеет инициативой, а это очень много в ведении боевых действий, так зачем давать возможность противнику прийти в себя.

В Армении ситуация такая, что Никол Пашинян не может себе позволить даже минимальных уступок, так как партия войны из карабахского клана заинтересована в продолжении военных действий независимо от их результата и тем самым подготовить условия для отстранения премьера от власти.

Как результат, российская дипломатия потерпела фиаско. Азербайджан, имея в союзниках Турцию, совершенно не боится недовольства России. С другой стороны, Москва не может принудить Ереван к каким-либо шагам по ее указаниям. Две страны, хоть и по разным причинам, ослушались Кремль и последний ничего вразумительного в такой ситуации сделать не может.

На южном Кавказе на наших глазах формируется новая политическая реальность, которая оказывает существенное влияние на все постсоветское пространство. И даже больше — на Ближнем Востоке, в регионе Персидского залива и далее в Центральной Азии. О том, как это отзывается в Беларуси, мы уже говорили, но далее Молдова и Украина.

Получается, что у Кремля не так и много вариантов действий и все они не очень, мягко говоря, хорошие.

Первый. Пытаться и дальше призывать стороны к прекращению военных действий. Они будут сторонами игнорироваться, оглушительный провал российской миротворческой миссии будет очевидным всем и не сложно догадаться, кто и как этим воспользуется.

Москва не может реализовать отработанный на войне с Грузией силовой механизм peace enforcement — принуждения к миру. Это потребует втягивания в войну на стороне Армении и столкновению уже не только с отлично оснащенной передовой техникой азербайджанской армией, но и с вооруженными силами Турции.

Даже если отвлечься от чисто военных аспектов, то одно закрытие в этом случае Проливов поставит в очень неприятное положение не только российский контингент в Сирии, но и режим Асада. Последствия очевидны и не только для Москвы.

Второй. Россия может попытаться усилить свой военный контингент на базе в Гюмри. Сразу скажем, что это сделать будет крайне сложно. Общей границы нет, а Грузия и Иран закрыли свои территории и воздушное пространство для военных грузов и контингентов.

В таком действии реального толку нет, по причинам изложенным выше. Воевать за Армению Россия не может и не хочет. Конечно, можно проводить в Беларуси учения сил ОДКБ «Нерушимое братство-2020». Однако характер таких учений и задействованные в них силы — полицейские соединения и подразделения МЧС — не более чем символический жест в сторону Азербайджана.

Иран категорически не хочет, да и не может быть втянутым в какие-либо действия, расширяющие рамки конфликта. Зачем ему ссориться с Турцией, пусть отношения с ней и не очень теплые, и тем самым увеличивать число своих врагов. При этом результат столкновения России с Турцией ничего хорошего для Тегерана не обещает, поэтому иранское руководство предпочитает быть в стороне от конфликта и заниматься только собственной безопасностью.

Третий. Можно пойти по примеру Донбасса на гибридный вариант. Утверждать, что настанет мир, а на самом деле пытаться воевать иррегулярными соединениями или настоящими армейскими частями без признания такого факта. При соответствующем пропагандистском оформлении. Как показывает опыт Донбасса, секретом это не останется, сколько бы в Москве не отрицали свое участие.

Даже если это как-то и поможет Армении, что практически маловероятно, но окончательно оттолкнет от России Азербайджан, и это станет очень серьезным поражением Кремля. Отзовется по всему периметру российских границ.

Вот и получается — Zugzwang. Каждый ход только ухудшает положение. Своими играми в замороженные конфликты Кремль загнал себя в геостратегический тупик, и выхода из него нет.