Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что переговоры Швеции и Финляндии с Турцией о вступлении в НАТО могут быть остановлены на несколько недель. Об этом сообщает Reuters.

«Я думаю, что переговоры в трехстороннем формате с Турцией о вступлении [Финляндии и Швеции] в НАТО будут приостановлены на пару недель», — уточнил глава финского дипведомства.

Также Хаависто добавил, что получилось прийти к договоренности с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, что стороны «продолжат коммуникацию в прежнем формате». При этом сроки возобновления обсуждения вопроса по вхождению Финляндии и Швеции в НАТО не уточняются.

Необходимость обсуждать вступление в НАТО Финляндии без Швеции отсутствует, добавил глава МИД Финляндии.

Точного срока возобновления переговоров с участием Финляндии, Швеции и Турции сейчас нет.