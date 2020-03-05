Переговоры Путина и Эрдогана тет-а-тет длились три часа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры тет-а-тет российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана длились три часа, передает «Интерфакс».

По его словам, переговоры продолжились с участием делегаций.

«Проговорили три часа, сейчас уже полчаса (идут переговоры) с делегациями», — сообщил Песков.

Ранее сообщалось, что вместе с турецким президентом в Москву прибыли глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр финансов Берат Албайрак, глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан.