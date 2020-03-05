Переговоры Путина и Эрдогана тет-а-тет длились три часа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры тет-а-тет российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана длились три часа, передает «Интерфакс».

По его словам, переговоры продолжились с участием делегаций.

«Проговорили три часа, сейчас уже полчаса (идут переговоры) с делегациями», — сообщил Песков.

Ранее сообщалось, что вместе с турецким президентом в Москву прибыли глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр финансов Берат Албайрак, глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

| 2020-03-05T19:26:56+00:00 5 марта 2020, 19:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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