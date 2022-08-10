В Баку прошли переговоры министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел и национального сообщества, спецпредставителем президента Алжира Рамтаном Ламамрой. Об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в Twitter.

«Для обеспечения непрерывности политического диалога на высоком уровне важно осуществлять взаимные визиты с Алжиром, в том числе на высшем уровне».

Как сообщает #, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал 10 августа на совместном брифинге с министром иностранных дел и национальных общин за рубежом Алжира Рамтан Ламамра, являющимся специальным представителем президента страны Абдельмаджида Теббу.

«Сегодня мы обменялись мнениями по различным аспектам наших отношений. В экономической сфере существует огромный потенциал. Инвестиции между нашими странами имеют более широкие возможности в энергетической сфере. Мы обменялись мнениями о шагах, которые необходимо предпринять в будущем. Визит господина министра в Азербайджан придаст импульс оживлению работы в этом направлении», — сказал глава МИД.