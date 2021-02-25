Пентагон сообщил о попытках радикалов привлечь в свои ряды военных

Американское министерство обороны обеспокоено попытками радикальных групп привлечь в свои ряды военнослужащих, сообщает телеканал CNN со ссылкой на внутренний доклад Пентагона.

По данным министерства, среди военных уже были обнаружены сторонники расового превосходства. Кроме того, в докладе отмечается, что действующие или бывшие служащие являются главной целью радикальных движений, так как придают таким группам легитимность и приносят «боевой и тактический опыт».

«Доступ к военнослужащим, имеющим боевую подготовку и обладающий знаниями в области технического вооружения, также может повысить вероятность успеха и эффективность запланированных атак», – указано в документе.

Авторы доклада также подчеркивают, что в настоящее время в США не существует официального правила, по которому военнослужащие, идентифицированные как внутренние экстремисты или сторонники расового превосходства, должны покинуть Вооруженные силы. Исключением из этого правила является только Военно-морской флот.

В документе также содержатся рекомендации о том, как Пентагон может использовать помощь спецслужб для проверке новобранцев на наличие связей с экстремистами.(Газета.Ru)