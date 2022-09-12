С конца февраля США передали Украине 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет к ним. Об этом свидетельствуют официальные данные Транспортного командования Вооруженных сил Соединенных Штатов, опубликованные в Facebook.

Кроме того, согласно этим данным, Киеву было направлено 41 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 38 радаров, 10,2 тыс. автоматов и пистолетов, около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров.

В целях доставки оружия тяжелые транспортные самолеты — как военные, так и зафрахтованные Пентагоном — осуществили 754 рейса в Европу. Также были привлечены 28 кораблей, 67 железнодорожных составов и 1,5 тыс. трейлеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не сможет одержать верх в конфликте с Россией без помощи Соединенных Штатов.

До этого президент США Джо Байден объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи в размере $2,8 млрд. По его словам, очередной транш позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы, боеприпасы, системы противодействия беспилотникам и радары для обороны Украины «в долгосрочной перспективе».