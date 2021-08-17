Американское министерство обороны предоставит две военные базы в США для размещения нескольких тысяч жителей Афганистана, которых эвакуируют из республики после того, как радикальное движение «Талибан» установило контроль над страной. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в беседе с журналистами.

«Что касается поддержки уязвимых или подверженных риску афганских граждан, то вчера [в воскресенье] министр [обороны США Ллойд Остин] одобрил запрос Госдепартамента о помощи в транспортировке и временном размещении подверженных риску афганских соискателей специальной иммиграционной визы, их семей и других лиц», — отметил он. Кирби добавил, что оборонноеР ведомство в данный момент нашло две подходящие военные базы для размещения афганцев, однако отказался их называть. Как отмечают местные СМИ, речь идет о Форт-Блисс (штат Техас) и Форт-Маккой (штат Висконсин).

Часть жителей Афганистана уже направляют в Форт-Ли (штат Вирджиния). По словам пресс-секретаря, Пентагон ожидает, что «через три-четыре недели» на этих трех базах можно будет разместить до 22 тыс. афганцев. «Мы не получим эту возможность [разместить 22 тыс. человек] сразу, потребуется некоторое время для их организации», — пояснил он.

Кирби добавил, что ВС США отправляют афганцев в третью «страну-партнер», отказавшись назвать ее. «Я не вправе называть ее в данный момент, но мы работаем с одной из стран региона и пытаемся договориться с другими странами, чтобы они по крайней мере служили в качестве промежуточного пункта, когда мы будем вывозить людей, чтобы мы могли провести некоторого рода распределение и затем помочь с последующей транспортировкой из этих мест», — добавил он. (ТАСС)