Пенсии в Азербайджане снова повысят

В результате индексации в этом месяце в Азербайджане будет очередное повышение пенсий. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Говоря об итогах 2019 года, Бабаев сказал, что двумя наиболее важными достижениями прошедшего года были два пакета реформ, которые стали революционными шагами в социальной сфере, обеспечившие непосредственную поддержку для улучшения благосостояния 4 млн 200 тыс. граждан.

Министр напомнил, что в 2019-м году среднемесячные пенсии выросли на 15%, в том числе, пенсии по возрасту – на 15%, по инвалидности – на 22%.

| 2020-01-18T11:55:29+00:00 18 января 2020, 12:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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