Пелоси: американцы ждут «справедливого разбирательства» по делу об импичменте

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в воскресенье, что сенаторы «поплатятся», если не разрешат новым свидетелям дать показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Она отметила, что американцы ожидают справедливого разбирательства, сообщает Голос Америки.

Пелоси сообщила, что Палата представителей на предстоящей неделе планирует вынести на голосование вопрос о передаче статей импичмента в Сенат для исторического разбирательства по обвинениям в злоупотреблении властью и воспрепятствовании работе Конгресса в связи с действиями Трампа в отношении Украины.

Это будет третье разбирательство в рамках импичмента в американской истории.

«Речь идет о справедливом судебном разбирательстве. Они дают присягу, что будет справедливое разбирательство, и мы считаем, что там должны быть свидетели и документы», – заявила Пелоси, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС.

При этом она предупредила: «Сделайте так, или поплатитесь».

Прямо перед интервью Пелоси, Трамп опубликовал новый твит, в котором назвал спикера «Сумасшедшая Нэнси».

Комментируя твит президента, Пелоси сказала: «Любые нападки с его стороны являются стимулом».